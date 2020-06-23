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Ağaçtan düşen eski muhtar hayatını kaybetti

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde ağaçtan düşen eski muhtar hayatını kaybetti.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde ağaçtan düşen eski muhtar hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya köyünde dün meydana gelen olayda, bahçesindeki ağaca meyve toplamak için çıkan Salim Aksu, dengesini kaybederek yüksekten yere düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Aksu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Karakaya köyü eski muhtarı olan Salim Aksu'nun Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'nun akrabası olduğu belirtildi.

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