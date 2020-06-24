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Ağaçtan düşerek vefat eden Aksu, son yolculuğuna uğurlandı

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde ağaçtan düşerek hayatını kaybeden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu’nun akrabası Salim Aksu, son yolculuğuna uğurlandı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde ağaçtan düşerek hayatını kaybeden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'nun akrabası Salim Aksu, son yolculuğuna uğurlandı.


Terzibaba Camisi'nde düzenlenen cenaze namazına Erzincan Valisi Mehmet Makas, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu ve çok sayıda cemaat katıldı. Cenaze namazının ardından Salim Aksu, Karakaya köyünde dualarla toprağa verildi.

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