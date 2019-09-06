Ağzını ısıran arıyla dakikalarca oynayan yavru kedi ilginç görüntü oluşturdu

Erzincan'da ağzını ısıran yaban arısıyla dakikalarca patisiyle oynayan yavru kedi ilginç görüntü oluşturdu.

Erzincan'da bir çay ocağının bahçesinde bulunan masa ve sandalyelerin altında dolaşan yavru kedi, yaban arısıyla karşılaşınca ortaya ilginç manzara çıktı. İlk etapta ağzı arı tarafından sokulan yavru kedi atağa geçerek patilerini kullandı. Arıyla dakikalarca patilerini kullanarak oynayan kedi bir süre zaman geçirdi. Daha sonra arı farklı bir yöne kedi de ayrı bir yöne gitti. Kedinin arıyla imtihanı görenlere tebessüm ettirdi.