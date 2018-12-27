İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ahır çöktü, 5 büyükbaş hayvan telef oldu

Erzincan’ın Tercan ilçesinde çöken ahırdaki 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde çöken ahırdaki 5 büyükbaş hayvan telef oldu. Göçük altına kalan 10 büyükbaş hayvan ise AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre dün gece saatlerinde Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Mustafabey Köyünde ahırın yanındaki duvarın devrilmesi neticesinde ahır tavanında meydana gelen çökme sonucu 5 büyükbaş hayvan telef oldu. Göçüğü fark eden köylüler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.


İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Mustafabey köyünden gelen yardım talebi üzerine jandarma ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.


Köylülerinde yardımıyla sağ kalan hayvanlar AFAD ekiplerince uzun uğraşlar sonucu kurtarılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.