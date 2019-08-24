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Ahır yangınında 120 küçükbaş hayvan telef oldu

Erzincan’ın Çayırlı ilçesine bağlı Sarıgüney köyünde gece saatlerinde meydana gelen ahır yangınında 120 küçükbaş hayvan telef oldu.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesine bağlı Sarıgüney köyünde gece saatlerinde meydana gelen ahır yangınında 120 küçükbaş hayvan telef oldu.


Alınan bilgiye göre, Sarıgüney köyünde ikamet eden Hasan Düzgün'e ait ahırda elektrik kontağından kaynaklı olduğu tahmin edilen yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek ahırın tamamını sardı. Yangında ahır içerisinde bulunan 120 koyun telef oldu.


İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında ahır kullanılamaz hale geldi.


Jandarma ekipleri köyde incelemede bulunarak olayla ilgili tahkikat başlatıldı.


Geçimini besicilik yaparak sağladığını ve koyunlarının telef olmalarıyla çok zor durumda kaldığını ifade eden Düzgün, “Bir anda ahırdan alevlerin yükseldiğini gördüm. Yangına müdahale etmeye çalıştık. İtfaiyeye haber verdik. Ancak ahır tamamen yandı.” dedi.

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