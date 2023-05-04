Ahırda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Olay, Erzincan - Çağlayan yolu üzerinde bulunan Yalınca köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı ahırdan dumanlar yükselmeye başladı. Ahır sahibi ve köylülerin çabası yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine Altınbaşak İtfaiyesi ile birlikte kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Yangında maddi hasar oluştu