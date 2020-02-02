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Ahıska Kadınları Başkanı Agadadiyeva Faya oldu

Agadadiyeva Faya Zeynul "Ahıska Kadınları" Sivil Toplum Kuruluşu Başkanı seçildi.

Agadadiyeva Faya Zeynul "Ahıska Kadınları" Sivil Toplum Kuruluşu Başkanı seçildi. Agadadiyeva Faya'nın başkanlığı oybirliğiyle kabul edildi.


10 yıldır "Ahıska Kadınları" STK başkanlığını üstlenen Kassanova Gülperi görevini Agadadiyeva Faya Zeynul devretti. Görevi boyunca Ahıska kadınları için faydalı çalışmalar gerçekleştiren Gülperi'ye meslektaşları görevi boyunca vermiş olduğu hizmetlerden ve faaliyetlerden dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.


Gülperi Kassanova'ya Almatı Valisi adına Kazakistan Halk Meclisi Sekreterliği tarafından teşekkür mektubu takdim edildi. Ardından Kassanova, Ahıska Türkleri'nin Kazakistan Cumhuriyeti'nde 75 yıl ikâmet madalyası ile ödüllendirildi.

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