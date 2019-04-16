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Ahıska Türklerinin Korovai ekmeği ilgi gördü

Türkiye de her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası münasebetiyle Erzincan da düzenlenen kutlama programında 8 ilçe kaymakamlığı tarafından ilçelerin turizm değerlerinin tanıtıldığı stantlar açıldı.

Üzümlü Kaymakamlığına ait stantta ise Ahıska Türklerinin yaptığı Korovai ekmeği yoğun ilgi gördü.


Turizm Haftası münasebetiyle Erzincan Valiliği'nin himayelerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Erzincan da kutlama programı düzenlendi. Düzenlenen etkinlikler kapsamında Millet Kıraathanesi arkasında düzenlenen etkinlikte yapılan protokol konuşmaların ardından Erzincan Belediyesine ait halk oyunları ekibi ile mehter takımının gösterisi katılımcılara sunuldu. Daha sonra ise 8 ilçe kaymakamlığı tarafından ilçelerin turizm değerlerinin tanıtıldığı stantları gezen Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve beraberindeki protokol mensupları ilçelerin sahip olduğu yöresel ürünleri inceledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Ukrayna'dan Erzincan'ın Üzümlü ilçesine getirilen Ahıska Türkü aileler tarafından yapılan yöresel yemeklerde Üzümlü Kaymakamlığına ait stantta sergilendi. Vali Ali Arslantaş'a da ikram edilen korovai ekmeği vatandaşlar tarafından da geçerli not aldı.



Korovai nedir?


Ukrayna kültüründe düğünlerinde misafirlere korovai adındaki özel bir ekmek servis ediliyor. Pasta gibi süslenen ekmek, hem gelin hem de damadın ailelerinin katılımıyla hazırlanıyor ve bazen beş katlı bir pasta görünümüne bürünebiliyor.

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