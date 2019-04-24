Ahıskalı güreşçi Elvira Kamaloğlu, birinci oldu

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yaşayan Ahıskalı güreşçi Elvira Kamaloğlu, Uluslararası Şampiyonlar Gençler Güreş Turnuvası'nda birinci oldu.

Üzümlü ilçesine bağlı Geyikli köyünde oturan Ahıskalı Elvira Kamaloğlu, Antalya Kemer'de gerçekleşen Uluslararası Şampiyonlar Gençler Güreş Turnuvası'nda 5.0 puanla yine birinci oldu.

Şampiyon güreşçi köyüne dönerken, Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı ile DATÜB mensupları Elvira Kamaloğlu'na ziyarette bulunup tebrik ettiler.

Şampiyon güreşçi Elvira Kamaloğlu, mutlu ve gururlu olduğunu ifade ederek daha iyi başarılar için çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.