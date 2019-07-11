Ahıskalılar seradan ilk mahsulü aldı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde Ahıskalı Türkler için yapılan 50 adet toplam 80 bin metrekare alana sahip seralarda ilk hasat alımına başlandı.

2015 yılında Ukrayna'daki savaş bölgelerinden, Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıskalı Türkler artık iş imkanına sahip. Üzümlü ilçesinde yaptırılan seraların hasat verme programı düzenlendi. Üzümlü ilçesi Taştepe mevkiinde düzenlenen törene, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Üzümlü Kaymakamı Fatih Acar, Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı ve çok sayıda protokol mensubunun yanı sıra ilçedeki bazı vatandaşlar ile Ahıskalı Türkler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte ilk olarak konuşma yapan Ahıskalı çiftçiler, kendilerine sunulan gerek eğitim, gerek ekonomik katkılardan dolayı Türkiye Cumhuriyetine teşekkür ettiler. Salatalık, biber, domates, patlıcan gibi birçok çeşidin bulunduğu seralarda toplam 2 bin 500 ton ürün alınması hedefleniyor.

Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı yaptığı konuşmada; " Cuhmurbaşkanımızın vermiş olduğu söz ile 3 bin civarında ilçemize yerleştirilen Ahıskalı Soydaşlarımız, kendi ayakları üzerinde durmak ve istihdam sağlamak için ilçemizin tarım yönünde faaliyet gösterdiğinden dolayı seracılık yapıyorlar. Bu seracılık faaliyeti hem ilçe ekonomisi hem de Ahıskalı soydaşlarımız için büyük bir öneme sahip” dedi.

Üzümlü Kaymakamı Fatih Acar ise yaptığı konuşmada sera yapımına değinerek uzun bir uğraşların sonunda seraların tamamlandığını ve artık ekonomiye kazandırıldığını açıkladı.

Törende konuşan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan'ın bölgede sebze deposu haline geldiğini söyleyerek, seracılık ile ilgili olarak Üzümlü'den sonra Uluköy'de de 200 dönüm alanda uygulanacak sera projesinin olduğuna vurgu yaptılar.

Söz alan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, emeği geçenlere teşekkür ederek bereketli ve bol kazançlar diledi.

Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Üzümlü Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliğince ortaklaşa hazırlanan “Sebze Yetiştiriciliği için Yay Çatılı Sera Projesi” adlı proje kapsamında her biri 1,600 m2 olan seralarda 50 Ahıska Türkü ailesine iş imkânı verilerek Erzincan üretimine de büyük katkı sağlandığına değinen Erzincan Valisi Ali Arslantaş; “Emeklerimizin meyvelerini almanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk projeyi uyguladığımızda dere yatağı olması gerekçesiyle burada sera olmaz denilen yerde 80 bin metrekare sera inşa ettik ve bugün hasadına başladık. Tam da bakarsan bağ olurun hikayesini görüyoruz burada. Kısmet olursa burada sera sayımızı artırarak diğer vatandaşlarımız için de iş imkanı sağlamayı düşünüyoruz. Bunun yanında bakanlığımız seracılık ile ilgili olarak çok ciddi çalışmalar yapıyor. Çalışmalar henüz neticelenmeden biz Erzincan Valiliği olarak Uluköy'de 200 dönümlük seraların çalışmalarına başladık, önümüzdeki ay dikimler başlayacak. Erzincan'a Allah, Doğu Anadolu bölgesinde Erzincan'a sebze yetiştirebilme özelliğine sahip olan tek il olma özelliğini de vermiş. Pazarımız hazır. Bölgemizdeki birçok ile Erzincan'dan sebze gidiyor” dedi.

Törenin ardından seralardan salatalık, domates toplanarak bereketli ve bol kazançlar dilendi.