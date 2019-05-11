Ahmet Cevdet Paşa Farazi Dava ve Duruşma Yarışmasında Hukuk Fakültesi öğrencilerinden ikincilik

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından organize edilen ve Çukurova Üniversitesi'nin ev sahipliğini yaptığı, “Ahmet Cevdet Paşa Farazi Dava ve Duruşma Yarışması”nda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri ikincilik başarısı elde etti.

Çukurova Hukuk Fakültesinde gerçekleşen yarışmaya Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile birlikte Çukurova Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrenci takımları katıldı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini temsilen katılan, fakülte temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Aydemir koordinatörlüğünde öğrencilerden Elif Ertuğrul, Furkan Yıldız, Ufuk Çakır, Can Aydın ve takım çalıştırıcısı Araştırma Görevlisi Hasan İba'dan oluşan takım düzenlenen yarışmada jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu, ikinci oldu.