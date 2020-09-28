AK Parti Erzincan Milletvekili Çakır: “Kardeş Azerbaycan'ın yanındayız”

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzincan Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Milletvekili Çakır, “Dualarımız, yüreğimiz, canımız ve tüm varlığımızla, iki devlet tek millet paydasında gönlümüzü buluşturduğumuz kardeş Azerbaycan'ın yanındayız” dedi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve İl Yönetim kurulu üyesi Ali Şimşek ile birlikte İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzincan Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Beraberindeki heyetle birlikte İHA Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa'yı ziyaret eden Milletvekili Çakır, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Milletvekili Çakır, Azerbaycan'a, "İki devlet, tek millet" anlayışıyla yaklaştıklarına ifade ederek, "Dünyanın neresinde bir zulüm, zalimane bir yaklaşım varsa o bizim gerçekten moralimizi bozuyor, acıyı hissetmemize sebebiyet veriyor. Azerbaycan olunca daha fazla hissediyoruz. Dualarımız, yüreğimiz, canımız ve tüm varlığımızla, tek millet, iki devlet paydasında gönlümüzü buluşturduğumuz kardeş Azerbaycan'ın yanındayız. Azerbaycanlı şehitleri rahmetle anıyor, yaralılara acil şifa diliyor, saldırgan Ermenistan'ı kınıyoruz” dedi.

CHP'li Çeviköz'ün sözlerine tepki

AK Partili Milletvekili Burhan Çakır; CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün, “Maalesef Türkiye Azerbaycan'a silah gönderiyor” şeklindeki sözlerine tepki göstererek “Çeviköz talihsiz bir açıklama yapmıştır” dedi.