AK Parti Erzincan Milletvekilleri kentteki sağlık hizmetlerini değerlendirdi

Konuyla ilgili Milletvekillerinin ortak basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sağlıkta gelişimini hızla sürdürüyor. Hastanemizde 3. basamak anestezi yoğun bakım ünitesi yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Daha önce 12 yatak kapasitesi ile ana binada hizmet vermekte olan 3 basamak anestezi yoğun bakım ünitesi yeni yeri olan ek hizmet binasında 6 adet yatak artışı ile birlikte 18 yatak kapasitesi ile hizmet vermeye başladı. 29 Haziran 2020 tarihinde ana bina anestezi yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan hastaların Ek Hizmet Binası anestezi yoğun bakım ünitesine başarılı bir şekilde nakli ile halkımızın hizmetine sunuldu.

12 yataklı ana binada yer alan 3. basamak anestezi yoğun bakım ünitesi ise bundan sonraki süreçte yine yoğun bakım birimi olarak spesifik diğer branşlara hizmet sunulması planlanıyor. Boşaltılan anestezi yoğun bakım ünitesi iç hastalıkları yoğun bakım ünitesi ve nöroloji yoğun bakım ünitesi olarak halkımızın hizmetine çok yakın tarihte yeniden sunulacak. Böylece yoğun bakım yatak sıkıntısı büyük oranda giderilmiş olacak”

AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, basın açıklamasının sonunda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.