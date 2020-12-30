AK Parti Erzincan Milletvekillerinden yeni yıl mesajı

Erzincan Milletvekilleri mesajlarında; “Dünya olarak ülke en zor yıllardan olan 2020 yılını geride bırakırken Rabbimizden tüm insanlığın derdi olan korona virüs salgınından yeni yılda bizleri kurtarmasını niyaz ediyoruz. 2020 yılında insanlık olarak çok zor sınavlardan geçtik. Üst üste felaketler yaşadık. Ciddi kayıplar acılar yaşadık ve yaşıyoruz. Elhamdülillah Türkiye Cumhuriyeti devleti tüm bu durumlara hazırlıklıydı. Bu süreçleri kendi kendine atlatacak güce sahipti. Çünkü dünya Lideri Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir vizyonla gelecek odaklı bir yönetim anlayışıyla AK Parti kadroları olarak günü değil yüz yılları vizyon edindik.

2020 yılı bizlere çok büyük olarak atfedilen devletlerin bir virüs karşısında nasıl güçsüz kaldıklarını gösterdi. Biz ise Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak zor zamanda yardımlaşmanın en büyük örneğini tüm Dünya ya gösterdik. Yapılan yatırımları eleştiren dar zihniyetlere AK Parti vizyonunun ne denli büyük olduğunu bir kez daha anlattık. 2021 yılına girerken güçlü ekonomisiyle 2023 hedefine hızla ilerleyen hükümetimiz tüm zorlu süreçlerde olduğu gibi bu süreçten de daha da güçlenerek çıkacaktır. 2021 yılı ülkemiz için yeni fırsatların yeni hizmetlerin yılı olacaktır.

Ülkemizin Erzincan'ımızın kalkınma yolunda daima söz verdiğimiz gibi çalışmaya devam edeceğiz. Halkımızın hizmetkarları olan bizler bu memleketin derdiyle dertlenip sevinçleriyle mutlu oluyoruz. AK Parti'mizin her kadrosunda görev yapan arkadaşlarımızla yeni yılda da hizmet bayrağını elimizden geldiğince en ileri noktaya taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Bu korona virüs süreci bizlere birliğimizin beraberliğimizin kıymetini çok güçlü bir şekilde tekrar anlattı. AK Parti kadroları olarak milletimizle el ele gönül gönüle daha müreffeh bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. 2021 yılının ülkemize ve tüm dünya ya başta sağlık huzur ve mutluluklar getirmesini Rabbimizden niyaz ediyoruz. Tüm Erzincanlı hemşehrilerimizin yeni yılını kutluyoruz. Aileleriyle birlikte sağlıklı mutlu huzurlu yıllar diliyoruz. Yeni yılda da tedbirleri elden bırakmayalım kurallara riayet edelim. Kucaklaşacağımız günler yakındır inşallah. Tüm hemşehrilerimizi aziz milletimizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, Şehitlerimize Allahtan rahmet ailelerine sabırlar diliyoruz” ifadelerini kullandılar.