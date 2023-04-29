AK Parti Erzincan'ın ‘seçim ofisi' coşkuyla açıldı

AK Parti Erzincan İl Başkanlığının seçim ofisi açılışına, AK Parti Erzincan Milletvekili ve 28. dönem Milletvekili adayı Süleyman Karaman, 2. sıra Milletvekili adayı Mehmet Cavit Şireci, partililer ve çok sayıda vataşdaş katıldı.

Erzincan Merkez Cumhuriyet Meydanında miting havasında geçen açılışta konuşma yapan AK Parti Erzincan Milletvekili ve 28. dönem Milletvekili adayı Süleyman Karaman Erzincan için müjdeleri sıraladı.

28. dönem Milletvekili adayı Süleyman Karaman konuşmasında, “Bugünden itibaren seçim ofisimiz açık olacak. AK Parti olarak bu seçime en iyi şekilde hazırlanarak sizlerin katkısıyla Erzincan'da tekrar 2 milletvekili birden Ankara'ya gitmek istiyoruz. Bana zaman zaman başka yerlerden de vekil olabilirsin diyenler oluyordu. Benim hedefim milletvekili olmak değil, Erzincan milletvekili olmak istiyorum. 5 yıl daha Erzincan bizlere ruhsat verirse bütün projelerimizi bitirmek istiyoruz.

Yaptığımız araştırmalar sonucunda tarım, sanayi ve turizmle Erzincan'ı kalkındıracağız. Bunu da sulama ile yapacağız ve sulama ile ilgili bir problem kalmayacak. Erzincan'da Turna Çayır Barajı bitti, Ballı Barajı yapımı devam ediyor. Pompaları yeniledik. Sulama paralarının yarısını da devlet ödeyecek. Erzincan tarım ve hayvancılıkla gelişecek. Hastanemizin yapımı devam ediyor. Bizim sloganımız; Erzincanlılar tedavilerini Erzincan'da olsunlar. Bunun için yeni hastane yapıyoruz” dedi.

Ergan Dağı'na da otel yapına başlandığını söyleyen Karaman çevre ve şehircilik anlamında da önemli yatırımların yapıldığını belirtti. Tüm ilçelere ve mahallelere de doğal gaz gideceği müjdesini veren Karaman, “2 ilçemizde yok. İnşallah onlara da bu dönem gidecek. Biliyorsunuz liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde Türkiye'de harika işler oluyor. Doğal gazı şuan da bedava yakıyoruz. Bundan sonra da mutfaklarda bedava olacak” ifadelerine yer verdi.

“Hızlı tren mutlaka Erzincan'a gelecek”

Erzincan'ın komşu illeri arasında yer alan Sivas ile Ankara arasını 2 saate düşürecek olan Ankara-Sivas yüksek hızlı tren projesinin açılışına katıldığını ifade eden Karaman, geçtiğimiz günlerde de yaptığı basın açıklamasında belirttiği gibi Erzincan'a da en yakın zamanda projenin başlayacağını işaret ederek, “2 gün önce Ankara-Sivas yüksek hızlı treni faaliyete başladı. Biliyorsunuz, her yerde söylüyorum ki tren beni sever ben de treni. Sivas'ta gördü beni çok sevindi tren. Ankara'dan Sivas'a hızlı trenle geldim. Geçen sefer de söz verdik, doğrudur ama hiçbir zaman vazgeçmedik. Bu hızlı tren mutlaka Erzincan'a gelecek. İnşallah bu dönem içerisinde hem Kızıldağ'ı hem Sakaltutan'ı hem Ahmediye Tüneli'ni hem de Kuzey Güney hattı ve Kemaliye yolunu da bitireceğiz. Erzincan-Kemah- İliç yolu da bu dönem bitecek. Komşu illerimize de duble yollardan gideceğiz” diye konuştu.