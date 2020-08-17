İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Gençlik Kolları üyeleri Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenlerin anısına lokma dağıttı

AK Parti Erzincan Gençlik Kolları üyeleri, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenlerin anısına lokma dağıttı.

AK Parti Erzincan Gençlik Kolları üyeleri, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenlerin anısına lokma dağıttı.


Dörtyol Bulvarında kurulan stantta pişirilen lokmalar, sıraya giren vatandaşlara dağıtıldı. Etkinliğe, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Sercan Çelik, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ömer Kayser, Gençlik Kolları üyeleri katıldı.


Katılımcılar Marmara depremini unutmadıklarını hatırlatarak depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.