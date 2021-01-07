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AK Parti İl Başkanları toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi

Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler sürerken, AK Parti İl Başkanları toplantısı da AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci'de katıldı.


Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Türkiye'de de tedbirler hız kesmeden devam ederken, hizmetlerin aksamaması ve teşkilat çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için AK Parti Genel Merkezi bu kapsamda il başkanları toplantısını video konferans yöntemiyle yaptı.


AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 81 ilin il başkanlarının katıldığı toplantıyı video konferans olarak gerçekleştirdi.


Toplantıya il binasındaki makam odasında katılan AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, “Genel Başkan Yardımcımız, Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir başkanlığında 81 ilimizin İl Başkanları ile toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımız hayırlara vesile olur inşallah.” dedi.

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