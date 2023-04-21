AK Parti teşkilatları iftar yemeğinde buluştu

Erzincan'da ramazan ayının son iftarında AK Parti Milletvekili adayları ile AK Parti teşkilatları bir araya geldi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen iftar programına, AK Parti Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, AK Parti Milletvekili adayı Mehmet Cavit Şireci, parti yöneticileri, önceki dönem il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

AK Parti İl Başkanı Çetin Özyurt'un hoş geldiniz konuşmasından sonra bu dönem milletvekili adayı olan Mehmet Cavit Şireci bir konuşma yaptı.

Yaklaşmakta olan seçimin önemini vurgulayan Şireci, AK teşkilatlara seslenerek, “Her zamankinden daha çok çalışmak zorundayız” dedi.

Şireci sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dertleri Recep Tayyip Erdoğan. Dertleri büyüyen, güçlenen dünya lideri olmaya namzet büyük Türkiye. Kıymetli dava arkadaşlarım, kalkınmış, güçlü Türkiye demek, emperyalistlerin dünya üzerindeki hakimiyetlerini kaybetmeleri demektir. Biz yeryüzündeki tüm mazlum milletlerin son umuduyuz. Bu yüzden bu seçim çok önemli”

Milletvekili Burhan Çakır ise, teşkilatların birlik ve beraberliğinin önemini vurgulayan bir konuşma yaptı.

Son olarak kürsüye çıkan Milletvekili Süleyman Karaman'da sözlerine bir başka programı sebebi ile iftar yemeğine katılamayan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın selamını ileterek başladı.

Erzincan'daki ve Türkiye'deki yatırımların, büyümenin hız kesmeden devamı için, yönetimde AK kadrolara ihtiyaç olduğunu belirten Karaman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye, Türkiye'den ibaret değildir. Biz Gazze'deki Müslümanın son umuduyuz. Biz Azerbaycan'daki soydaşımızın son çaresiyiz. Biz mazlum dünyanın gür sesiyiz. Sesimizi kısmalarına fırsat vermeyeceğiz. Türkiye düşerse Türk dünyası düşer. Türkiye düşerse, Afrika'daki yetimlerin, Asya'daki soydaşlarımızın umudu da yok olur. Filistin'deki mazlumun mücadele gücü ortadan kalkar. Bu bayrağı düşürmemek bizlerin elinde.”

Konuşmaların ardından ikramlar eşliğinde sohbetler edildi. AK Parti teşkilatı bayramın ilk günü saat 14'de parti binasında gerçekleşecek ve Binali Yıldırım'ın da katılacağı bayramlaşma töreninde tekrar bir araya gelecek.