AK Parti'nin Erzincan Belediye Başkan adayı Cemalettin Başsoy oldu

AK Parti'nin yerel seçimlerde Erzincan Belediye Başkan adayı, mevcut başkan Cemalettin Başsoy oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, Erzincan Belediye Başkanlığına Cemalettin Başsoy'un aday gösterildiğini açıkladı.

Basşoy, konuyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Başsoy "Öncelikle dünya liderimiz, devlet başkanımız, bütün mazlum milletlerin umudu, başkomutan, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a böyle bir kutsal göreve tekrar beni layık gördüklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum.

Bu aziz davaya ilk günkü aşkla, durmadan, yorulmadan, daha büyük bir azim ve kararlılıkla ‘önce millet, önce devlet' şiarımızla liderimiz Sayın Erdoğan'ın Türk belediyecilik tarihinde elde ettiği kazanımları ilke edinerek daha çok çalışacağız.

Erzincan'ımızı 5 yıllık süreçte çok önemli noktalara getirdik. Şehrimizin altyapı ve üst yapı problemlerini bitirdik ve şimdide istiyoruz ki istihdam alanlarında yeni iş kolları açarak hem Erzincan'ımızın hem hemşehrilerimizin refah düzeyini en üst seviyeye getirelim.

Gönül belediyeciliğimiz ilkesiyle hemşehrilerimizin hizmetkârı olduğumuzu aklımızdan çıkarmadan, istikrar ve güvenin teminatı AK Parti'mizin, 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' felsefesiyle var gücümüzle çalışmaya, üretmeye ve şehrimizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de 'gönül belediyeciliği' şiarıyla, aziz hemşehrilerimizin dua ve desteğiyle AK davamızın neferi, AK yürekli kıymetli teşkilatımızla birlikte Erzincan'ı yeni hedeflerle, daha büyük mega ve dev projelerle buluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

Cemalettin Başsoy Kimdir?

Erzincan Refahiye doğumlu. Önce Erzincan Tarım Meslek Lisesini ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi.

Hasankale hayvancılığı geliştirme proje grup şefi olarak çalışma hayatına başladı. Tarım İl Müdürlüğü'nde sulama, peyzaj, şehir ve çevre düzenleme alanlarında başarılı projelere imza attı. Muhtelif şehirlerde sürdürdüğü 27 senelik kamu hizmetini 2005 yılında Erzincan'da tamamladı.

Emekliliğinin ardından sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler ve idari sorumluluklar üstlendi. Halka hizmet niyetini siyasete atılarak somutlaştıran Başsoy, 15 Kasım 2008 tarihinde Ak Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanlığı ve 26 Mayıs 2012 tarihinde Ak Parti Erzincan İl Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Evli ve üç çocuk babası olan Cemalettin Başsoy, 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde bugüne kadar bir yerel yöneticinin almış olduğu en yüksek oyla Erzincan Belediye Başkanlığı görevine seçildi.

Bu süreçte Erzincan'a Jeotermal Yaşam Merkezi (Kaplıcalar), Millet Kıraathanesi, yeni itfaiye binası, atıklardan enerji üretim tesisi, katı atık depolama alanı, tıbbi atık depolama alanı, et entegre tesisi, canlı hayvan pazarı, 6 derslik Kreş, Ekşisu Mesire Alanı rekreasyon çalışmaları, yeşil alan rehabilitasyonları 3000 yeni ağaç, bisiklet yolları, Piri Sami Hz. Türbesi, 15 yeni park, 35 Km otomatik sulama, 15 Temmuz Şehitler Parkı, Muhtar Evleri, yeni otobüs durakları, Şehir Tiyatrosu ve tiyatro salonu gibi bir çok projenin altına imza atıp bu projeleri tamamlayarak, Binali Yıldırım Parkı Tema Parkı, Esentepe Rekreasyon Projesi, Sabit Pazar Yeri, Terzibaba Külliyesi, Vasgirt Deresi, Cumhuriyet Meydanı Yenilenmesi, 20 Km yeni otomatik sulama sistemi, İş merkezlerinin dış cepheleri yenilenmesi, yeni Taksi durakları gibi projeleri de başlatmış bulunmakta.