Akademik Bilim Sanat ve Spor Ödülleri sahiplerini buldu

Yaptıkları akademik çalışmalar ile başarılara imza atan akademisyenler sağlık bilimleri, temel bilimler, eğitim bilimleri, sosyal bilimler, spor, güzel sanatlar ve mühendislik alanında sıralamaya girdi.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent, yaptığı açıklamada bu ödüllerin bilim insanlarının çalışma azmini artıracağını ve daha güzel çalışmaların yapılmasına vesile olacağını dile getirdi.

Yaptıkları akademik bilimsel yayınlar ile sıralamaya giren akademisyenleri kutlayan Rektör Levent: “Üniversitemizin kuruluş aşamasından itibaren bu güne kadar büyük emekleri olan Erzincan Kültür Eğitim Vakfı yöneticilerine, tüm akademik ve idari personelimize, üniversitemize katkı sağlayan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ve değerli iş adamlarımıza şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Her yıl geleneksel olarak yapılan ödül töreni, bu yıl dünyada ve ülkemizde devam eden “Covid 19” salgını nedeni ile yapılamayacak olup, para ödülü verilemeyecektir. Sıralamaya giren akademisyenlerin başarı belgeleri kendilerine teslim edilecektir.

Erzincan Kültür Eğitim Vakfı (EKEV) Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2020 Yılı Akademik Bilim, Sanat ve Spor ödülünü almaya hak kazananlar alanlarına göre şöyledir:

Sağlık bilimleri: 1- Doç. Dr. Arda Işık, 2- Doç. Dr. Cüneyt Türkeş, 3 - Doç. Dr. Cuma Mertoğlu.

Temel Bilimler: 1- Doç. Dr. Sibel Doğan.

Eğitim Bilimleri: 1- Doç. Dr. Fethi Kayalar, 2- Prof. Dr. Mehmet Özbaş, 3 - Doç. Dr. Fikret Gülaçtı.

Sosyal Bilimler: 1- Dr. Öğr. Üyesi Semanur Soyyiğit, Doç. Dr. Muhammed Köse, 3- Doç. Dr. Ersin Kurnaz.

Güzel Sanatlar: 1- Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Öznülüer.

Mühendislik: 1- Doç. Dr. Erol Can, 2- Doç. Dr. Naim Süleyman Tınğ, 3- Doç. Dr. Yunus Babacan.

Spor: 1- Öğr. Gör. Sibel Tetik, 2- Dr. Öğr. Üyesi Anıl Türkeli.