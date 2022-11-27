Akademisyen ve öğretmenlerin hazırlamış olduğu 62 eser sanatseverlerle buluştu

EBYÜ'de Öğretmenler Günü dolayısıyla Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Öğretmenler Günü Resim Sergisinin açılışı yapıldı.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen sergi açılışına Rektör Vekili Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Çağrı Çırak, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mücahit Kağan, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Alper Kaşkaya, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Taşkesen, Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Anabilim Dalı akademisyenleri ve öğretmeler de hazır bulundu. Sergide akademisyen ve öğretmenlerin hazırlamış olduğu toplam 62 eser, sanatseverlerle buluştu.

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Taşkesen, “Öğretmenler Günü vesilesiyle sergiye emek veren katkı sunan hocalarımızı kutluyorum” dedi.