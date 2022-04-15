Akaryakıt istasyonunda kamyon alev alev yandı

Erzincan'da bir akaryakıt istasyonunda alev alan kamyon itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Erzincan'da merkeze 12 kilometre uzaklıkta bulunan bir akaryakıt istasyonundan yakıt alan Mesut U. idaresindeki 01 TG 620 plakalı kamyondan bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri henüz belirlenemeyen bir sebeple bir anda alev topuna dönen kamyondan yükselen alevlerin istasyonun tamamına sıçramaması için büyük çaba harcadı. Ekiplerin zamanında müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken kamyonda bulunan inşaat malzemeleri ise kullanılmaz hale geldi. Aracın alevler içinde ki hali ise saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Yangın ile ilgili tahkikat başlatıldı.