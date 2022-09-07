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Akbuğa'ya önemli görev

Doğu Anadolu Bölgesindeki illeri bünyesinde bulunduran Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetinde (DAGC) görev dağılımı yapıldı.

İHA Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa, Dış İlişkiler ve Bölge Koordinatörlüğü görevine getirildi.


Geçtiğimiz ay yapılan Olağan Genel Kurulla yeni yönetimi belirlenen Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetinde görev dağılımı yapıldı.


Başkanlığını Feridun Fazıl Özsoy'un yaptığı DAGC'de İHA Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa, Dış İlişkiler ve Bölge Koordinatörlüğü görevine getirildi.


DAGC'de görev dağılımı şu isimlerden oluştu:


Başkan Vekili: Esat Bindesen


Başkan Yardımcısı: Erdal Karabacak, Yunus Okur


Genel Sekreter: Güven Metin Uşun


Genel Sekreter Yardımcısı: Selma Talar


Dış İlişkiler ve Bölge Koordinatörü: Ahmet Akbuğa


Genel Sayman: İrfan Tarakçıoğlu


Genel Sayman Yardımcısı: Melek Allioğlu

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