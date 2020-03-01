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Akıl ve zeka oyunları Türkiye şampiyonası Erzincan elemeleri

Türkiye Akıl Ve Zeka Oyunları Federasyonu Türkiye şampiyonası Erzincan elemeleri Demirkent Sporcu Fabrikası salonunda gerçekleştirildi.


Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE koordinatörlüğünde Türkiye Akıl Ve Zeka Oyunları Federasyonu Türkiye şampiyonası Erzincan elemeleri Demirken Sporcu Fabrikası salonunda yapıldı. Elemeler sonunda Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hüseyin Erol tarafından kategorilerde dereceye giren il üç öğrenciye madalya ve ödülleri takdim edildi. Ayrıca her kategoride birinci olan öğrenciler 7-8-9 Nisan 2020 tarihlerinde Antalya'da yapılacak olan Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu Türkiye Şampiyonasına katılma şansını elde etti.


Eleme yarışları öncesi açıklama yapan Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, “İlkokullarımızdan 41 ve ortaokullarımızdan 34 öğrencimizin katıldığı elemelerde 16 öğretmenimiz hakem olarak görev yapmaktadır. Elemelere katılan tüm öğrencilerimize başarılar dilerim" dedi.

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