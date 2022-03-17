Aktürk, öğrencilerle Kariyer Söyleşi Programında bir araya geldi

Söyleşi programında konuşan Baro Başkanı Adem Aktürk, “Anadolu Lisesinde olmak, geçmişi yaşamak ve öğrenci arkadaşlarımla bir araya gelmek benim için çok mutluluk verici. Biz avukatız, bir gün herkese gerekiriz biz; hukukun üstünlüğü, adaletin tecellisi için onurlu bir mücadele gerçekleştiriyoruz, iyi ki avukatız, diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Türk Milletinin yargıdaki temsilcisi avukatlardır. Hak arama özgürlüğünün, savunma hakkının ve hukuk devletinin en temel güvencesi avukattır. Hakkın savunucusu, halkın sesiyiz bizler; topluma yön veren, mazlumun yanında olan, onurlu ve itibarlı bir mesleğin mensuplarıyız. Hukukçu olmak ayrıcalıktır.” dedi.

Programı düzenleyen okul idaresine, katılımlarından dolayı tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Baro Başkanı Aktürk, öğrencilere hukuk fakültesini tercih edin önerisinde bulundu.

Söyleşide neden hukuk fakültesi?, okulu bitirince iş imkanları, hukukçu olmanın ayrıcalıkları, avukatlık mesleği, baronun faaliyetleri ve öğrencilik anılarından bahseden Aktürk, daha sonra öğrencilerin güncel konularla alakalı sorularını yanıtladı.