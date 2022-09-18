Alevlere teslim olan tır itfaiye ekiplerince söndürüldü

Erzincan'da seyir halindeyken yanmaya başlayan tır itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olay, Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.B.'nin idaresindeki 34 JE 7478 plakalı tır bir anda yanmaya başladı. Sürücünün ve çevredekilerin müdahalesinin yetersiz kaldığı yangın bir anda büyüyerek adeta alev topuna döndü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı söndürmek için çalışma başlattı. Yangına 4 koldan müdahale eden ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. İtfaiyenin çalışmasıyla tamamen söndürülen tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi. Herhangi bir yaralanmanın söz konusu olmadığı yangında son olarak itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.