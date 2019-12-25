Ali Servet Arslan'ın acı günü

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personellerinden Ali Servet Aslan'ın babası Muzaffer Arslan son yolculuğuna uğurlandı.

Telekom Erzincan eski Başmüdürü, Erzincan Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler eski Müdürü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personellerinden Ali Servet Aslan'ın 88 yaşındaki babası Muzaffer Arslan 2,5 aydır tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Muzaffer Arslan'ın cenaze namazı öğlen namazına müteakip Camii Kebir'de kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından merhum Muzaffer Arslan Terzibaba mezarlığına dualar eşliğinde defnedildi.