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Alkollü şahıs polisleri çileden çıkardı

Erzincan’da pandemi kurallarını ihlal ederek alkol aldığı öne sürülen bir kişi, gözaltına alınırken polislerin sabrını zorladı.

Erzincan'da pandemi kurallarını ihlal ederek alkol aldığı öne sürülen bir kişi, gözaltına alınırken polislerin sabrını zorladı.


Olay, Erzincan merkez Nermi Tombul Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kapalı bir çay ocağının bahçesinde alkol alarak çevredeki vatandaşlara rahatsızlık verdiği ileri sürülen bir kişi polise ihbar edildi.


Bunun üzerine olay yerine ilk olarak gün boyu pandemi tedbirleri kapsamında görev yapan ekipler intikal etti.


Pandemi tedbirlerini ihlal ettiği öne sürülen alkollü şahsın gözaltına alınması için karakol ekibi de olay yerine çağrıldı. Bir süre sonra gelen polis ekipleri şahsı ekip otosuna bindirerek ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürmek istedi.


Bu sırada ekip otosuna binmemek için direnen şahıs polislerin sabrını zorladı. Ekip otosuna binmemek için direnen şahıs, “Arkadan hayvanlar biniyor. Ne yapmışız abi? Suçumuzu söyle. Benim maskem her zaman takılı” gibi ifadelerle kendini haklı çıkarmaya çalıştı.


Şahıs daha sonra ekip otosuna bindirilip polis merkezine götürüldü ve adli işlem yapıldı.

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