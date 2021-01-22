Almanya'dan Erzincan'a yardım köprüsü

Almanya Türk Federasyonu'na bağlı Hannover Türk Engelliler Derneği ile yapılan görüşmeler sonrasında Erzincan'da yaşayan engelli vatandaşların ihtiyacını karşılamak üzere Avrupa Türk Federasyonuna bağlı Hannover Türk Engelli Derneğinin gönderdiği bir tır dolusu medikal malzeme yardımı Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun tarafından Belediye Binası önünde teslim alındı.

Gelen yardım tırını Başkan Aksun'un beraberinde MHP İl Başkanı Salih Aksu, MHP Merkez İlçe Başkanı Murat Köhne, Belediye Başkan Yardımcıları İkram Çamur ve Savaş Sinanoğlu, Belediye Meclis Üyeleri İlhan Akpınar ile Levent Baydaş karşıladı.

32 adet akülü sandalye, 100 adet manüel tekerlekli sandalye, 30 adet manüel tuvaletli sandalye, 10 adet akülü elektrikli hasta yatağı, 5 adet hasta kaldırma lifti ve muhtelif medikal malzemelerinin bulunduğu bu yardım malzemeleri Erzincan Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ilgili resmi kurumlardan da destek alınarak gerekli incelemeler yapıldıktan sonra tespit edilen engelli ve yardıma muhtaç vatandaşlara dağıtılacak.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun konu hakkında burada bir açıklama yaptı. Başkan Aksun açıklamasında; “Değerli Erzincanlı hemşehrilerim bugün itibarı ile Erzincan'ımıza Avrupa Türk Federasyonuna bağlı Hannover Türk Engelli Derneğinin ulaştırdığı bir tır dolusu, engeli kardeşlerimize yollanan yardımı kabul ettik. Bu kapsamda Avrupa Konfederasyonu Genel Başkanı hali hazırda Milliyetçi hareket Partisinin İstanbul Kıymetli Milletvekili Cemal Çetin beyefendi'ye, yine Almaya Türk Federasyon Başkanı Şentürk Doğruyol beyefendi'ye, Hannover Türk Engelli Derneği Başkanımız Murat Çavuş beyefendi'ye Hannover Türk Engelli Derneği ikinci Başkanı Bekir Yüce, Hannover Türk Engellileri yönetim kurulu üyesi Mehmet Atilla beyefendi'ye, Almaya Dortmund'da Faaliyet gösteren iş adamımız Salih Kağan beye ve Almanya'da ki Erzincanlı hemşehrilerimize ve Türk Vatandaşlarımıza çok teşekkürler ediyorum. Buradaki amacımız Erzincan'daki Engelli kardeşlerimizin araç gereçlerini ve ekipmanlarını karşılamaktı. Bugün itibarı ile 32 Adet Akülü Sandalye, 100 Adet Manüel Tekerlekli Sandalye, 30 Adet Manüel Tuvaletli Sandalye, 10 Adet Akülü Elektrikli Hasta Yatağı, 5 adet hasta kaldırma lifti ve muhtelif yardım malzemeleri Belediyemize teslim edilmiş bulunmaktadır. Emeği geçen tüm dostlara teşekkür ederken bu yardım tırının İsminin çok önemli olduğunu da Erzincanlı hemşerilerimize duyurmak istiyorum. Her yardım tırına Avrupa Türk Federasyonumuz tarafından bir Şehidimizin ismi veriliyor. Biz de yardım tırına Ükü Ocakları eski Genel Başkanı Rahmetli Ali Metin Tokdemir'in isminin verilmesini istedik. Onu Minnet ve rahmetle anıyorum. Ben tekrar Erzincan'da yaşayan engelli kardeşlerimize engelsiz bir yaşam diliyorum” dedi.

Başkan Aksun'un ardından konuşan MHP İl Başkanı Salih Aksu ise “Almanya Türk Federasyonunun Erzincan Belediyesine bir tır dolusu engelli aracı göndermesi dolayısıyla Avrupa Türk Federasyonuna teşekkür ediyorum. Erzincan Belediye Başkanımız Bekir Aksun'u da bu çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.