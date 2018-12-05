Amatör kümede ilk yarı sona erdi

Erzincan'da Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Erzincan Futbol İl Temsilciliğinin düzenlediği Birinci Amatör Kümede birbirinden çekişmeli geçen maçlarla ligin ilk yarısı tamamlandı.

İlk yarının son haftasında oynanan 6 karşılaşmada 17 gol fileler ile buluşurken A Grubunda ilk yarıyı 12 puanla Yeşil Refahiyespor, iliç Gençlikspor ve Tercan 17 Şubatspor lider tamamlarken, B gurubunda ise Kemahspor 5'te 5 yaparak 15 puanla ilk yarıyı lider tamamladı. Erzincan'da oynanan 1. Amatör Küme müsabakasında A gurubunda Amatör Kümenin çiçeği burnunda yeni takımı olan Erz Enerji Belediyespor ile yaptığı sportif yatırımlarla adından söz ettiren Erzincan 1968 Spor karşı karşıya geldi. Demirkent Sentetik sahada oynanan karşılaşmaya Erzincan 1968 Spor ile Erz Enerji Belediyespor'un oyuncuları sahaya birlikte çıktı. Kardeşlik ortamında başlayan Mücadele yine kardeşçe golsüz berabere tamamlandı. Birbirinden çekişmeli geçen maçların en önemli karşılaşması ise Refahiye'de oynandı. Liderlik açısından önemli olan karşılaşmayı Yeşil Refahiyespor iliç Gençlikspor'u 1-0 mağlup ederek hem 3 puanın sahibi oldu hem de zirveye ortak oldu. Erzincan 1 amatör kümenin en heyecanlı gurubu şüphesiz A gurubu olarak göz çarptı. oldukça çekişmeli geçen maçların oynandığı gurupta Tercan 17 Şubatspor, Altınbaşak Balediyespor'u 6-1 mağlup ederek 12 puanla liderliğe ortak oldu. B gurubunun en iddialı takımı Kemahspor ligde çıktığı 5 karşılaşmadan 5 galibiyet alarak 15 puanla liderliğini devam ettirdi. Kemahspor kendi evinde Otlukbeli Gençlikspor 5-0 yenerek 5'te 5 yapmasını bildi. Üzümlü Belediyespor ise Mollaköy Belediyespor karşısında 3 puanı tek golle aldı. Üzümlü İlçe stadında oldukça zevkli ve heyecanlı geçen karşılaşmada Üzümlü Belediyespor Osman Acar'ın attığı golle maçtan 1-0 galip ayrılarak puanını 12 yaparak, ligde ikinci sıradaki yerini korudu. B gurubunun diğer karşılaşmasında ise Çayırlı Belediyespor ile Kavakyoluspor Çayırlıda karşı karşıya geldiler. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmda Çayırlı Belediyespor rakibini 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.