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Ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Erzincan’da ambulansla Tofaş marka otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Erzincan'da ambulansla Tofaş marka otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, bugün öğle saatlerinde Erzincan merkez Fevzi Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ambulansla 29 AAD 913 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsüyle ambulansta bulunan iki sağlık görevlisi yaralandı. Yaralılar Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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