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Ana kuzularının oyun keyfi

Erzincan’da bir aylık süt kuzularının anneleri ile buluşmalarının ardından sergiledikleri oyunlar kameralara yansıdı.

Erzincan'da bir aylık süt kuzularının anneleri ile buluşmalarının ardından sergiledikleri oyunlar kameralara yansıdı.


Erzincan'ın Başpınar köyünde Murat Demirol'a ait 200 süt kuzusu anneleri ile buluşup karınlarını doyurduktan sonra sergiledikleri oyun, kameralara yansıdı. Kuzular karınları doyduktan sonra annelerinden ayrılıyor ve mutluluklarını oyun oynayarak belli ediyorlar. Süt kuzularına evin küçük bireyleri eşlik edince ortaya renkli görüntüler çıkıyor.


Konu ile ilgili açıklama yapan Ömer Faruk Küçükkaya, “Yaklaşık 200 kadar kuzumuz var. Onları günde iki defa anneleri ile buluşturuyoruz ve tok karınları ile oyun oynamalarını sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi kuzularımız oyunlarını oynuyorlar” dedi.


Kuzular yarım saatlik oyun sonrası tekrar ahırlarına girerek, bir sonraki annelerine kavuşacakları saati beklemeye başladılar.

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