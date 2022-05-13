Anadolu Mektebi Kültür Kervanı programı Erzincan'da gerçekleştirildi.

Mustafa Kutlu memleketi Erzincan'da Kültür Kervanı programında anlatıldı. 8-14 Mayıs 2022 tarihleri arasında Anadolu Mektebi tarafından düzenlenen ve altı farklı ilde altı yazara ait panel programları ile kültür, tarih ve coğrafya okumaları içeren etkinlikler gerçekleştirmeyi amaçlayan Kültür Kervanının öğrencileri, programın Sivas'tan sonraki durağı olan Erzincan'da Mustafa Kutlu'yu anlattı.

Yazar Mustafa Kutlu'nun da çevrimiçi yolla katıldığı program; Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, çok sayıda idareci, öğretmen ve öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Erdoğan Büyükkasap Kültür Merkezindeki programın açılış konuşması Erzincan İl Millî Eğitim Müdürü tarafından yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün konuşmasında, "Anadolu Mektebi bir kültür, bir edebiyat hareketidir. Şehrimizin belli liselerinde birçok öğrenci Mustafa Kutlu'nun tüm eserlerini okuyup makalelerini tamamladılar. Mustafa Kutlu'nun eserlerinde öğrencilerimiz kendilerini, Anadolu'yu, sokaklarımızı, evlerimizi, istasyonlarını buldular." sözlerine yer vererek "Bu faaliyete emeği geçen; tüm öğrencilerin velilerine, okul müdürlerine, öğretmenlere ve öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Buse Özbek'in başkanlığında gerçekleştirilen oturumda Havva Dilmaç, Eylül Rojda Yıldırım, Yavuz Selim Sofuoğlu ve Dilara Yeşilırmak, Yazar Mustafa Kutlu'yu geniş bir izleyici kitlesine anlatma fırsatı buldu.

Sunumlar sonrası değerlendirmede bulunan Doç. Dr. Adem Can, "20 yıllık memuriyet hayatımda okumayı, okutmayı kendime dert edinmiş bir insanım. Çünkü asıl sorunumuzun okumamaktan geçtiğini fark etmiş olmam beni bu konuda çözüm yolları aramaya sevk etti. Yakın zamanda adını duyduğum Anadolu Mektebi'nin, bu konuşma davetini büyük bir keyifle kabul ettim. Okumak düşünmektir, okumak ilmin alfabesidir. Asıl yapacağımız iş; okumak ve okutmaktır. Bu toprakların bu coğrafyanın bir hikâyesi vardır. Bu hikâyeyi seslendirdiğiniz zaman modern geleneğe dâhil olursunuz. Bugün burada pırıl pırıl gönüllere ve gözlere sahip olan Anadolu Mektebi öğrencileri, 30-40 yıl sonra bizden çok çok ileride olacaklar. Bunu görmenin mutluluğu içindeyim." ifadelerini kullanarak Anadolu Mektebi faaliyetlerinin önemine vurgu yaptı.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir'de konuşmasında, "Mustafa Kutlu, 50 yıllık arkadaşımdır. Beni yazmaya sevk eden bir hocamdır. Emeği geçen hocalara ve öğrencilere teşekkür ediyorum." dedi.

Panele konu olan Yazar Mustafa Kutlu programa canlı yayınla bağlanarak, "Burada neler söyleyeceğim hakkında hazırlık yapmadım zaten gençler benim ne söylemek istediğimi çok güzel anlattılar. Öğrencileri dinledim ve Anadolu Mektebi öğrencilerinin, söylediklerimizin şuurunda olduğunu anladım. Bundan dolayı gayet mutluyum, umutluyum. Memleketimiz Erzincan ve coğrafyasına selamlarımızı iletiyorum. Bütün katılımcılara ve bilhassa genç arkadaşlara, onları yetiştiren hocalara emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Belki nasip olur bu toplantıyı benim de olduğum bir alanda yapabiliriz." diye konuştu.

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü ise, "Bir insanın dünyası büyük yazarlarla güzelleşir. Burada bir emek var ve bu emek; düşünmeye, konuşmaya ifadeye ve sizlerin karşısında gayet başarılı bir şekilde sunmaya kadar götürüyor. Anadolu Mektebi bunun için çalışıyor. Bu kültürel faaliyet hakkında oluşan kanaat; bir umuttur, ışıktır, davettir. Bir kültürel faaliyetin 10 yıllık ömrü fazla sayılmaz ama az da değildir. Bugün Erzincan'ın çok farklı okullarından katılan öğrenciler için bir çağrı yapılmıştır. Çok basit bir gerçekle karşı karşıyasınız. Bizi buraya, Erzincan'a getiren sebep Mustafa Kutlu'nun varlığıdır. Bu şehirde çok güzel kültürel bir gelişim olduğunu gördüm ve büyük bir sevinçle izledim. Bir dahaki gelişimizde daha yaygın şekilde okuyacak ve daha fazla öğrenciyle faaliyetler gerçekleştireceğiz." sözlerinin ardından Erzincan'daki Anadolu Mektebi faaliyetlerine verilen destek için ilgililere teşekkür etti.

Programda Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin seslendirdiği, Mustafa Kutlu'nun sevdiği türkülerden oluşan mini bir konser de yer aldı.