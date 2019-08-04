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Anagold Madencilik ile BYÜ arasında protokol imzalandı

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Ş ile Binali Yıldırım Üniversitesi (BYÜ) arasında işbirliği protokolü imzalandı.


2010 yılından itibaren İliç ilçesinde faaliyetlerini yürüten Ş. sosyal sorumluluk projesi kapsamında Erzincan'da birçok alanda verdiği katkılara bir yenisini daha ekledi. Milletvekili Binali Yıldırım'ın teşvik ve destekleriyle Yalnızbağ Yerleşkesinde Mühendislik Fakültesi binasına yapılacak olan laboratuvar yapımını üstlendi. İmzalanan protokole Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Ş. adına ise Genel Müdür Burhanettin Şahin katıldı.


Erzincan Valiliği binasında gerçekleşen Protokol töreninde Binali Yıldırım, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır'da hazır bulundu.

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