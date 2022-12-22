Anaokulu öğrencileri Yerli Malı Haftasını kutladı

Tercan Anaokulunun düzenlediği Yerli Malı Haftası şube müdürleri, okul müdürleri ve Tercan Anaokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Program da açılış konuşması yapan Tercan Anaokulu Müdürü Seda Kılıç Bedirhanoğlu, "Ülkemizde her yıl Aralık ayında kutlanan Yerli Malı Haftası ile toplumsal tutum bilincinin oluşturulması, yerli tüketimin bilinçli olarak artması hedeflenmektedir. Henüz okul öncesi dönemde olan çocuklarımız için bu farkındalığı oluşturmalı, tutumlu olma alışkanlığını bu yaşlarda çocuklarımıza kazandırmalıyız. Etkinlikte bizlere yardımcı olan başta velilerimize ardından öğretmenlerimize, okul çalışanlarımıza ve minik öğrencilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çocukların şiirleri, şarkıları ve sergiledikleri masal oyunlarıyla program sona erdi.