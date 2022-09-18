Erzincan'da arazide çıkan anız yangını büyümeden söndürüldü.

Yangın, Erzincan merkez Mimar Sinan Mahallesi şeker fabrikası bahçe kültürleri arkasındaki tarım arazilerinde meydana geldi. Örtü yangını olduğu ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede ulaştı. Araçların araziye girememesinden dolayı bölgeye giden itfaiye ekipleri toprakla söndürme ve soğutma çalışması yaptı. Zamanında müdahale ile çevredeki ağaçlıklara ve zirai aletlere sirayet etmeden kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü.