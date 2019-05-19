Ankara'daki Erzincanlılar iftarda biraraya geldi

Erzincanlı Sivil Toplum Kuruluşları'nın organize ettiği “Geleneksel Erzincanlılar İftar Programı" Karayolları Akköprü Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.Yoğun katılımın olduğun İftar programına siyaset, ticaret ve bürokrasi dünyasından Erzincanlılar, tüm ilçelerden aileler, gençler ve çocuklar ilgi gösterdi.

Erzincanlıları bir araya getirmek amacıyla kurulan dernek ve vakıfların birlikte düzenlediği İftar Programına, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, aynı bakanlıkta Müşavir Salih Eğinlioğlu, İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Salih Yılmaz, Ankara ERSİAD Başkanı Tevhit Şevket Tavşanoğlu, emekli valiler Ahmet Kara ve Özdemir Hanoğlu, Prof. Dr Selami Akkuş, İşadamları Saim Tavşanoğlu,Ahmet Yetkin, Fikret Ataş ve Mehmet Alkan, araştırmacı Hüseyin Ağca ve Fahri Taş da katıldı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in duası ile başlayan programda ERDEF Başkanı Selahattin Ayvaz, Kuruluşlar adına hoş geldiniz konuşması yaptı. Daha sonra kürsüye gelen Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu duygularını paylaştı. İftar programı Erzincanlıların sohbeti ile devam etti.