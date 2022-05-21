Anne, baba adaylarına Gebelik Okulunda eğitim

Erzincan'da anne, baba adaylarına Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Gebelik Okulunda eğitimler veriliyor.

Anne adaylarının doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak, anne ve baba adaylarına normal doğum eylemi, ağrı yönetimi ve yeni rollerini benimsemeleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmak amacı ile Erzincan Sağlık Müdürlüğüne bağlı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gebe eğitimleri veriliyor.

Konuya ilişkin Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Anne adaylarının gebelik süreci ile başlayan ve doğum eyleminin sonlanmasına kadar geçen süreci sağlıklı şartlarda gerçekleştirmeleri ve normal doğumun yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Doğum, kadının hayatında yaşadığı en önemli deneyimlerden birisidir. Gebenin doğuma aktif bir şekilde katılması, sağlıklı bir bebek sahibi olması, doğum sürecini rahat geçirmesi için doğum öncesi eğitimler çok önemlidir. Gebelik döneminde yapılan eğitimler, anne adayını doğuma hazırlamakta, aileyi fiziksel ve psikolojik doğum sürecine dahil etmektedir.

Gebe Okulunda toplam 5 hafta süren eğitimde, anne ve baba adaylarına, konusunda uzman sağlık görevlileri tarafından; gebelik fizyolojisi, gebelikte beslenme, doğuma hazırlık ve doğum çeşitleri, gebelik egzersizleri, nefes farkındalığı, gebelikte ağrıyla baş etme yolları, doğum yogası, lohusalık yogası, anne bebek iletişim meditasyonları, yeni doğan bakımı, anne sütünün önemi ve emzirme teknikleri, lohusalık ve aile planlaması konuları anlatılmaktadır.

2017 yılından bu yana hizmet vermekte olan Gebe Okuluna katılmak isteyen anne adayları 0446 212 22 22 (11177) numaralı telefondan ulaşım sağlayabilirler.” denildi.