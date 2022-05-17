Anne boz ayı ve 3 yavrusu dron ile görüntülendi

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde köyün yakınlarına kadar gelen anne boz ayı ve 3 küçük yavrusu, koyun sürüsünü otlatan Mert Yılmaz tarafından dron ile havadan görüntülendi.

Çayırlı'ya bağlı Çilhoroz köyü yakınlarında kış uykusundan uyanıp yiyecek bulmak için doğaya çıkan anne ayı ve 3 küçük yavrusu dron kamerasına yansıdı. Havaların ısınmasıyla birlikte koyun sürüsünü yaylaya çıkaran, hem çobanlık yapan bu sırada da kırsalda yaban hayatını dron ve kamerayla çekip sosyal medya hesabında paylaşan Mert Yılmaz, anne ayı ve 3 yavrusuyla karşılaştı.

Dron ile anne ve yavru ayıları takip eden ve bu anları kayıt altına alan Yılmaz, ilk kez bu kadar yakından ayı çektiğini belirtti. Boz ayı ve yavrularını hem dron ile çekip hem de köyün yakınlarından uzaklaştırmaya çalışan Mert Yılmaz, “Daha önceden kurt, domuz çok çektim ilk kez ayı çekiyorum. Çok mutlu oldum. Amacım onları korkutmak değil. Anne ayı çok kilolu, yavruları da gayet sağlıklı. Bu kış çok sert geçti. Nasıl 3 yavru hayatta kalabilmiş. Akşam köye yaklaşıyor ve köyde hayvanlar, sürülerimiz var. Bolca da köpek var. Köyden dron ile uzaklaştırmaya çalıştım. Hem onlar bir zarar görmesin hem de sürülerimize zarar vermesinler diye. Anne ayı çok büyük, heybetli. Köpekler saldırırsa bir pençeyle köpekleri öldürebilir. Köpekler de ayının yavrularını boğabilirler. Bu şekilde çok mutlu oldum. Ne onlar ne biz zarar görüyoruz” dedi.