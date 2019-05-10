Anneler Günü için hazırladıkları kutlama kartlarını gönderdiler

PTT Genel Müdürlüğünün başlatmış olduğu Anneler Günü kampanyasına Erzincan'da ilkokul öğrencileri ilgi gösterdi. Erzincan Bahçelievler İlkokulu öğrencileri Erzincan PTT Merkez Müdürlüğüne giderek anneleri için yazdıkları kutlama kartlarını göndermenin heyecanını yaşadılar.

Erzincan Bahçelievler İlkokulu 3. Sınıf öğrencileri Öğretmenleri nezdinde Anneler Günü münasebetiyle anneleri için yazdıkları en güzel kutlama mesajlarını posta yolu ile gönderdiler.

Bahçelievler İlkokulu 3. Sınıf Öğretmeni Aynur Ayhan etkinlik ile ilgili olarak verdiği bilgide, “Erzincan PTT merkezimiz okulumuza kadar gelerek öğrencilerimize Anneler Günü kutlama kartları verdiler. Öğrencilerimizle birlikte anneleri için yazdıkları kartları postaneye gelerek annelerimize postaladık. Kartlarında çocuklarımız anneleri için en güzel duygularını dile getirdiler. Ben de buradan bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum” dedi.

İlk kez postaneye giderek anneler günü için hazırladıkları ve en güzel duygularını paylaştıkları kutlama kartlarını anneleri için gönderen öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu.