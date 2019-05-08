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Anneleri tarafından terk edilen yavru sansarlar, DKMP'da koruma altına alındı

Erzincan’da anneleri tarafından terk edilen 4 günlük iki kaya sansarı, vatandaşlar tarafından ölmek üzereyken bulunarak Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edildi.

Erzincan'da anneleri tarafından terk edilen 4 günlük iki kaya sansarı, vatandaşlar tarafından ölmek üzereyken bulunarak Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edildi.


Erzincan'ın Tercan ilçesi Mercan Belediyesine bağlı Edebük köyünde duyarlı bir vatandaş köylerinde yeni doğmuş iki adet kaya sansarı yavrusu olduğunu, annesinin yavrularının yanına 2-3 gündür gelmediğini görünce durumu DKMP Erzincan Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler köye giderek yavru sansarları Şube Müdürlüğüne getirerek koruma altına aldı.


Kaya sansarı yavrularının gerekli bakım ve beslenme ihtiyaçlarını gideren DKMP ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığı 13.Bölge Müdürlüğü personellerine bakanlığın protokolü bulunan Kars Kafkas Üniversitesi-Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülmesi üzere teslim etti.

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