Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Fındıklı köyünde çiftçilik yapan bir vatandaş arazisini düşük maliyetle sulamak için tarlasına güneş enerjisi kurdu.

Çiftçi Mustafa Çelik, bankadan aldığı faizsiz kredi ile tarlasına güneş enerjisi sistemi kurdu. Çelik böylece arazilerini düşük maliyetle sulayacağını belirtti. Tercan'a bağlı Fındıklı köyünde çiftçilik yapan Mustafa Çelik, toplam 800 dekar alanda buğday, arpa ve aspir üretimi yaptığını kaydederek, “Devlet destekli bankadan aldığım sıfır faizli kredi ile güneş enerjili sulama sistemini kurdum. 120 metre derinlikten çıkaracağım su ile 200 dekar alanda sulama yapacağım. Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan ‘Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesinden 100 küçükbaş hayvan aldım.” dedi.

Tercan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Emre Özelgül, Mustafa Çelik'i arazisin de ziyaret ederek çalışmalarında, üretiminde hayırlı işler, bol kazançlar dileklerinde bulundu