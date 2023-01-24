Erzincan'da kuraklık arıların dengesini değiştirdi. Arıcılar kara kışın ortasında arılara bakım ve yemleme yapıyor.

Kurak ve yağışsız geçen kara kışın ortasında adeta bahar havasının hüküm sürdüğü Erzincan'da arılar da kuraklıktan etkilendi. Sıcak havada kovanlarından çıkan arılara yiyecek takviyesi yapılıyor.

Erzincan bu sene ülke genelinde etkili olan kuraklığı en yüksek oranda yaşayan illerden birisi. Barajlarda su seviyesinin oldukça düştüğü Erzincan'da dağların zirvelerinde bile kardan eser yok.

Hava sıcaklığının gündüzleri 14 dereceyi geçtiği Erzincan'da kovandan çıkmaması gereken arılar bahar aylarındaki gibi kovanlarını terk etmeye başladı.

Normal zamanda kar altında kalması gereken kovanların ısınması sonucu içindeki arılar kümelenmek yerine dışarı çıkıp uçuşmaya başlayınca kovanının içindeki besinleri bitme noktasına geldi.

Arıcılar bu durumu yıllardır yaşamadıklarını belirtip kovanlarında kümelenmeyen arıların yiyecek ihtiyacı için Ocak ayının sonuna doğru kovanları açıp arı keki koyuyor.

Yıllardan beri arıcılıkla uğraşan Mustafa Koç, mevsimlerin bu yılki gibi hiçbir zaman olmadığını belirterek, “Erzincan'da ocak ayının sonlarına geldik ortalık kupkuru, dağların tepelerinde tozarak dahi yok. Geçen sene mevsim çok güzeldi, kar yağışı çok iyiydi. Her mevsim kendini yaşattı ve çok bereketli de bir yıl oldu. Ama bu sene bu şekilde devam ederse tarımın bütün kesimlerinde olduğu gibi arıcılıkta da özellikle bizim bölgemizde çok sıkıntılar olacak susuzluk başta olmak üzere” dedi.

Koç, “Arılar şu anda normalde kışlama modunda. Şu anda uyuyor olması, kümelenmiş olması lazım. Donmasını engellemek için ana arıyı aralarına alıp küme halinde olmaları lazım ama arılar çalışıyor. Epeydir, çalışıyor. Hiç kış moduna girmediler. Bu da ister istemez arıları yemleme ihtiyacı doğuruyor. Ama bu şekilde devam ederse yazın da yemleme moduna gireceğiz. Yani bal falan olma ihtimali çok az bu şartlarda. Mevsimin bu şekilde gitmesi arıların bakımını da güçleştiriyor, var olmasını da güçleştirecek” diye konuştu.