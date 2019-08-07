Asfalt çalışmaları devam ediyor

Bahçelievler Mahallesinde Atatürk parkı bitişiğindeki Şehit Albay Süleyman Kıyak sokağa sıcak asfalt yapan Erzincan Belediyesi asfalt çalışmalarını planlı bir şekilde devam ettiriyor.

Çalışmalar hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, “Şehrimizin her tarafını bir bütün kabul ediyoruz. Asfaltsız hiçbir sokak hiçbir cadde bırakmayıp vatandaşlarımızın en iyi şartlar altında yaşaması için tüm imkânlarımızı kullanıyoruz. Allah nasip ederse Erzincan'ımızın her sokağını bu şekilde asfaltlayarak halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.