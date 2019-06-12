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Asfalt tamirat ve kaldırım yenileme çalışmaları yapılıyor

Erzincan’da asfalt tamirat ve kaldırım yenileme çalışmaları devam ediyor.

Erzincan'da asfalt tamirat ve kaldırım yenileme çalışmaları devam ediyor.


Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde ana arter ve ara sokaklardaki bozuk olan asfaltların ve kaldırımların yenilenmesi için çalışma başlatıldı. Fen İşlerine bağlı ekipler Kırklar Caddesinde kaldırım, İzzetpaşa Mahallesi Terzibaba Camii çevresinde asfalt çalışmaları yürütüyor. Çalışmaların belli bir program çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirten yetkililer. Planlı ve programlı bir şekilde Erzincan genelinde ana arter ve ara sokaklardaki bozuk olan asfaltların ve kaldırımların yenilenmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ettiler.

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