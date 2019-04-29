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Aşkale Kaymakamı Aksu'dan Başkan Gültekin'e hayırlı olsun ziyareti

Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu, Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu, Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


3 Nisan Çarşamba günü görevine başlayan Belediye Başkanı Lokman Gültekin'i makamında ziyaret ederek tebrik eden ve başarılar dileyen Aşkale Kaymakam Mehmet Aksu, “Göreviniz hayırlı olsun. Allah hayırlı hizmetler nasip etsin.” dedi.


Belediye Başkanı Lokman Gültekin'de başkanlık makamında gerçekleşen buluşmada nazik ziyaretlerinden dolayı Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu'ya teşekkürlerini iletti.

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