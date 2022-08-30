Askeri bandodan 100'üncü yıl dönümünde Zafer Bayramı konseri

30 Ağustos Zaferi'nin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde 3. Ordu Komutanlığı Bölge Bando takımı tarafından Erzincan'da konser verildi.

30 Ağustos Zaferi'nin 100'üncü yılı Zafer Şöleni etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda 3. Ordu Komutanlığı Bölge Bandosu vatandaşlardan ilgi gördü. Bando Yarbay İbrahim Aygören yönetimindeki bando, Mehter marşı ile başladığı konserinde Plevne, Çanakkale toz ile duman, Vardar Ovası gibi birçok marş ve türkü seslendirdi. Zaman zaman izleyenlerin de eşlik ettiği konser hem duygulandırdı hem de hüzünlendirdi.

Vatandaşların keyifli anlar yaşayarak eşlik ettiği, günümüz eserlerinden ve marşlardan oluşan konser, dinleyicilerin beğenisini kazandı. Kent protokolünün de katıldığı ve 14 eserin seslendirildiği konser ile Erzincan'da unutulmaz bir akşam yaşandı.