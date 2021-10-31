İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Askeri bandodan Sakarya Zaferi'nin 100'üncü yıl dönümü konseri

Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 3.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 3. Ordu Komutanlığı Bölge Bando takımı tarafından Erzincan'da konser verildi.


Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıldönümü münasebetiyle Büyük Zaferi Anma etkinlikleri kapsamında 3. Ordu Komutanlığı Bölge Bando takımı tarafından ilki Trabzon'da, ikincisi Rize'de, üçüncüsü Bayburt'ta verilen konserin sonuncusu ise Erzincan'da Cumhuriyet Meydanında gerçekleşti. Halka açık olan ve 14 eserin seslendirildiği konsere vatandaşlardan ilgi yoğun oldu. Vatandaşların keyifli anlar yaşayarak eşlik ettiği günümüz eserlerinden ve marşlardan oluşan konser, dinleyicilerin beğenisini kazandı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.