Askeri bandodan Sakarya Zaferi'nin 100'üncü yıl dönümü konseri

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 3. Ordu Komutanlığı Bölge Bando takımı tarafından Erzincan'da konser verildi.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıldönümü münasebetiyle Büyük Zaferi Anma etkinlikleri kapsamında 3. Ordu Komutanlığı Bölge Bando takımı tarafından ilki Trabzon'da, ikincisi Rize'de, üçüncüsü Bayburt'ta verilen konserin sonuncusu ise Erzincan'da Cumhuriyet Meydanında gerçekleşti. Halka açık olan ve 14 eserin seslendirildiği konsere vatandaşlardan ilgi yoğun oldu. Vatandaşların keyifli anlar yaşayarak eşlik ettiği günümüz eserlerinden ve marşlardan oluşan konser, dinleyicilerin beğenisini kazandı.