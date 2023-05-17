Ata sporunda genç pehlivanlar er meydanına çıktı

Erzincan'da düzenlenen okul sporları yıldızlar, gençler karakucak ve aba güreşleri il birinciliği müsabakaları renkli görüntülere sahne oldu.

Müstakil Atletizm Pistinde düzenlenen yıldızlar, gençler karakucak ve aba güreşleri il birinciliği müsabakalarına çeşitli okullardan 30'a yakın sporcu katıldı. Genç pehlivanların kıyasıya geçen çekişmeli güreşleri renkli görüntülere sahne oldu.

Gençler kategorisinde 50 kiloda Hasan Berat Çelebi, 55 kiloda İsmail Efe Kahraman, 60 kiloda Kürşat Dinç, 65 kiloda Mete İsa Aydın, 70 kiloda Musa Gündoğdu, 75 kiloda Alişan Dodur, 80 kiloda Ümit Niyaz, 85-100 kiloda Semih Atmaca rakiplerini yenerek birinci oldu.

Yıldızlar kategorisinde ise 35 kiloda Bünyamin Karadağ, 50 kiloda Bilal Navruz, 75 kiloda Efe Beşir Gürcüm birinci oldu.

Gençler B kategorisinde 45-50 kiloda Metehan Kızgın, 55 kiloda Melik Katipoğlu, 60 kiloda Abdullah Geridönmez, 65 kiloda Kürşat Dinç, 70 kiloda Mert Kaan Kaya, 80 kiloda Tamer Tanıtan, 90-110 kiloda Miraç Akın Akarsu madalya almaya hak kazandı.

Erzincan'da birincilik elde eden genç pehlivanlar, Mersin'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

‘Ata sporumuzu gençlerimizle yaşatacağız'

Erzincan Geleneksek Karakucak Güreşleri İl Temsilcisi Habip Halepli, ata sporu güreşi gençlerle birlikte nesiler boyu yaşatmaya çalışacaklarını belirterek, “Okul sporları çerçevesinde Karakucak ve Aba Güreşleri İl Seçmeleri yapılıyor. Gençler kategorisi oluyor. Aba güreşinde yıldızlar, minikler ve büyükler kategorisinde güreşlerimiz oluyor. Şuan karakucak güreşleri il seçmelerini yapıyoruz. Okullar arası yapılan bu mücadelelerde dereceye giren, iyi olan sporcularımız Mersin'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edecekler. Ata sporumuzu devam ettirecekler. Ata sporumuza gönül vermiş ailelerimiz, çocuklarımız var. Karakucak güreşlerimiz yaz aylarında inşallah ilçe ilçe ve il merkezinde dolanarak çocuklarımız çayırlarda güreş yaptırıyoruz. Geleneğimizi yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah nesilden nesile bu ata sporumuz devaöm edecektir. Herkesi karakucak güreşleriyle ilgilenmeye bekliyoruz. Davet ediyoruz. İzlemeye bekliyoruz” dedi.