İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Atatürk portresinin bulunduğu alanda iki günde iki yangın

Erzincan’da, dünyanın en büyük Atatürk portresinin bulunduğu bölgede iki günde meydana gelen iki yangın korkuttu.

Erzincan'da, dünyanın en büyük Atatürk portresinin bulunduğu bölgede iki günde meydana gelen iki yangın korkuttu. 1 dönümlük alandaki ağaçların yandığı yangında Atatürk portresi zarar görmedi.


Ressam Mustafa Aydemir'in 1982 yılında 3 bin gönüllü askerle birlikte yaptığı dünyanın en büyük Atatürk portresinin bulunduğu Keşiş Dağı'nın yamacındaki ağaçlık alanda, önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen yangının ardından bugün de kurumuş otlar tutuştu. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, bölgeye Erzincan Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Atatürk portresinin zarar görmediği yangında, 1 dönümlük alandaki otlar ve ağaçlar yandı.


Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.


Uzaydan bile görülüyor


Keşiş Dağları eteklerinde bulunan 'Düz Parmaklar Sırtı'na 1982 yılında Ressam Mustafa Aydemir tarafından 3 bin gönüllü askerle 600 ton taş, 210 ton harç ve 200 ton boya kullanarak dev Atatürk portresi yapıldı. 29 günde tamamlanan 7 bin 500 metrekare alan üzerine 176 metre boyundaki dev Atatürk portresi, uzaydan bile görülebiliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.